Viele Freunde hatte die Neuauflage der Großen Koalition in Berlin bei den Sozialdemokraten in NRW nie. Doch als die neue Regierung im Frühjahr 2018 tatsächlich kam, fügten sich die Genossen an Rhein und Ruhr.

Kutschaty: Alle sollen zusammenrücken

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty

So sagte Thomas Kutschaty, Chef der SPD -Fraktion im Düsseldorfer Landtag und damals einer der schärfsten GroKo -Kritiker: " Es ist nun ganz wichtig, dass wir zusammenrücken in der SPD - egal, ob man jetzt dafür oder dagegen gewesen ist. "



Die NRW-SPD setzte auf eine Doppelstrategie: Auf der einen Seite sollte die Bundes-SPD möglichst viel aus der Regierungsbeteiligung herausholen. Gleichzeitig wollte sich die Partei als Kraft der Erneuerung profilieren. " Ich glaube, wir müssen den Wählerinnen und Wählern deutlicher machen, wofür eigentlich die Sozialdemokratie in diesem Lande steht ", sagte Kutschaty.

Abnehmende Begeisterung