SPD-Spitze wirbt in NRW für Große Koalition

Bei der Vorbesprechung zum Bundesparteitag am nächsten Sonntag sollen die Delegierten aus Westfalen überzeugt werden. Am Dienstag wird Schulz in Düsseldorf sein. Dort wird er dann die rheinischen Delegierten treffen und versuchen, für eine erneute Große Koalition zu werben.

Parteitag entscheidet

Auf dem Parteitag am kommenden Wochenende wird die SPD entscheiden, ob sie die Gespräche mit der Union fortsetzt. In der vergangenen Woche waren die Sondierungen für eine Große Koalition abgeschlossen worden. Ob es nun weitergeht, liegt in der Hand des Parteitages.