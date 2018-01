GroKo: SPD-Neulinge dürfen mit abstimmen

Die SPD will möglichst vielen Neumitgliedern erlauben, beim Mitgliedervotum über die Große Koalition mitzustimmen. Die Parteispitze hat am Montag (29.01.2018) als Stichtag den 6. Februar festgelegt. Jeder, der bis zu diesem Tag in der Partei ist, darf über den Koalitionsvertrag von SPD und Union abstimmen - wenn er denn zustande kommt.

Immer mehr Mitglieds-Anträge

In Nordrhein-Westfalen sind seit dem Sonderparteitag in Bonn, bei dem die Delegierten der Aufnahme von Koalitionsgesprächen zugestimmt hatten, 2.600 Mitgliedsanträge per Mail angekommen. Das sind so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bislang hat die NRW-SPD 111.000 Mitglieder.