Das Ergebnis soll spätestens am Sonntagvormittag (04.03.2018) bekanntgegeben werden. Um 11 Uhr will der Bundesvorstand darüber beraten. Vermutlich wird der Vorstand auch im Falle einer Zustimmung zur GroKo nicht sofort die Minister benennen, die die SPD in die neue Regierung entsenden will.

NRW-SPD verzeichnet starken Mitglieder-Zuwachs

An dem Mitgliedervotum konnte sich jeder beteiligen, der bis zum 6. Februar 2018 in der Mitglieder-Datei der SPD eingetragen war. Zu diesem Stichtag zählte der NRW -Landesverband 114.858 Genossen. Damit kommt ein Viertel aller Stimmberechtigten aus NRW . Einige waren extra in die Partei eingetreten, um über die GroKo abstimmen zu können.