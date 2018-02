So funktioniert das SPD-Mitgliedervotum

Wer ist stimmberechtigt?

Insgesamt sind 463.723 Mitglieder deutschlandweit stimmberechtigt. Ein knappes Viertel davon kommt aus NRW: 114.858 Genossen. Stimmberechtigt ist jedes Parteimitglied, das bis zum 6. Februar in der Partei registriert war. In NRW zählen dazu 6.015 Neumitglieder, die erst in diesem Jahr in die Partei eingetreten sind.

Wie wird abgestimmt?