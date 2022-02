NRW-SPD will mit Kutschaty zurück an die Macht

Thomas Kutschaty ist SPD -Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 15. Mai. Der 53-jährige Rechtsanwalt aus Essen erhielt am Samstag auf einem hybriden Landesparteitag in Werne 96,8 Prozent. Es gab 432 Ja- und neun Nein-Stimmen bei fünf Enthaltungen. "Ich will Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden" , sagte Kutschaty. Die SPD wolle die schwarz-gelbe Landesregierung ablösen und einen "sozialen Neustart" angehen.

Landesliste soll beschlossen werden

Hinter Kutschaty folgen auf der SPD-Landesliste, die im Laufe des Nachmittags noch von einer Delegiertenkonferenz beschlossen werden soll, auf den vorderen Plätzen laut Vorstandsvorschlag Sarah Philipp (Duisburg), André Stinka (Coesfeld), Inge Blask (Märkischer Kreis) und Jochen Ott (Köln). Bei dem digitalen Delegiertentreffen ist nur die engere Parteiführung vor Ort in Werne. Die Liste muss anschließend noch per Briefwahl bestätigt werden.

Der SPD-Landesparteitag beriet über ein "Regierungsprogramm" . Darin versprechen die Sozialdemokraten unter anderem mehr Bildungschancen, gebührenfreie Kitas, bezahlbaren Wohnraum sowie "einen Plan für das NRW von morgen" . Zum Beispiel sollen 30 Milliarden Euro in einen Fonds zur Umstellung der Industrie auf eine umweltfreundliche Produktion fließen.

Kritik an Wüst in der Schulpolitik