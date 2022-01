SPD-Fraktion will zentrale Risikobewertung für Kiesabbau

Die Fluten im Juli vergangenen Jahres an der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem rissen ganze Häuser in die Tiefe. Ob die Grube ausreichend gegen Hochwasser geschützt war, ermittelt aktuell die Staatsanwaltschaft. Immerhin 12 weitere Kiesgruben in NRW liegen ebenfalls in Überschwemmungsgebieten. Werden alle vernünftig überwacht?



Die SPD-Fraktion im NRW-Landtag bezweifelt das. Zu viele unterschiedliche Behörden seien bislang für die Abgrabungen und deren Überwachung zuständig, kritisiert der umweltpolitische Sprecher der SPD -Fraktion, René Schneider. Von derzeit 419 ausgewiesenen Abbauflächen fielen 81 unter die Bergaufsicht bei der Bezirksregierung Arnsberg, die dem NRW -Wirtschaftsministerium untersteht. Alle übrigen würden von den jeweiligen Kreisen beaufsichtigt, wofür wiederum das Umweltministerium verantwortlich sei.