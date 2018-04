Personalpoker in der NRW-SPD

Die Spitze der nordrhein-westfälischen SPD berät am Freitagnachmittag (27.04.2018) noch einmal über ihre personelle Neuaufstellung. Eine Findungskommission hatte den Bundestagsabgeordneten Sebastian Hartmann am 8.4. einstimmig als neuen Parteichef vorgeschlagen. Er sollte eigentlich am 23. Juni beim Landesparteitag in Bochum gewählt werden.

Doch in den vergangenen Tagen war das Personaltableau der Partei noch einmal in Bewegung geraten. So wurde am Dienstag (24.04.2018) der frühere Justizminister Thomas Kutschaty zum neuen Fraktionsvorsitzenden der Partei gewählt. Er setzte sich gegen den favorisierten Marc Herten durch, der als Wunschkandidat des scheidenden Fraktionsvorsitzenden Norbert Römer galt.