Post sagt zwar, er persönlich fand es " sehr klar, wie wir das in NRW gemacht haben ". Er lässt aber aus, dass viele sauer auf führende NRW-Köpfe waren, die sich zu deutlich gegen Scholz ausgesprochen hatten. Insofern richtet sich der kritische Blick des Antrags auch gegen sich selbst. Warum dann jedoch alle Beteiligten weitermachen, das beantworten die Beteiligten nur spärlich.

Wer wird die Partei zur Landtagswahl 2027 führen?

Zum Beispiel hätte sich die Partei jetzt schon hinter der Person versammeln können, die in zwei Jahren Hendrik Wüst (CDU) bei der Landtagswahl herausfordern könnte. Das jedoch habe man auf die Zeit nach der Kommunalwahl legen wollen. Dabei sind die Kandidaten rar gesät. Dass es jemand aus den Reihen der SPD-Oberbürgermeister wird, gilt als unwahrscheinlich.

Auch Bundesarbeitsministerin Bas aus Duisburg hat dem Vernehmen nach kaum Interesse daran, von Berlin aus einen Landtagswahlkampf zu führen. Am ehesten bliebe noch Landtagsfraktionschef Jochen Ott. Aber der übt sich in Zurückhaltung. Man macht also erst einmal weiter - in der Hoffnung, dass mit dem Parteitag am Samstag wieder bessere Zeiten anbrechen.

Unsere Quellen: