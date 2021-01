NRW-SPD: Kutschaty wird Spitzenkandidat bei Landtagswahl 2022

SPD bei Personal weiter als die CDU

Thomas Kutschaty wird also der Herausforderer von - ja, von wem eigentlich? Während die SPD - ähnlich wie im Bund - bereits lange vor der eigentlichen Wahl geklärt hat, mit wem sie antritt, ist bei der CDU noch alles unklar. Wird Amtsinhaber Laschet, der frisch gewählte CDU-Bundesvorsitzende, nach der Kanzlerkandidatur greifen? Wenn ja, wird der sich bei der Bundestagswahl im September den Amtssessel in der NRW-Staatskanzlei warm halten und nur im Falle eines Wahlsieges nach Berlin gehen? Oder kündigt er an, dass er auf jeden Fall - auch als Oppositionsführer - in die Bundespolitik wechselt?

Wird der NRW-Landtag also im Herbst oder nach der Regierungsbildung im Bund einen Nachfolger von Laschet wählen müssen? Wird dieser Nachfolger oder die Nachfolgerin dann auch die CDU in die Landtagswahl 2022 führen? Fragen über Fragen. Es bleibt also spannend in der NRW-Landespolitik. Auch ohne Machtkampf in der SPD.