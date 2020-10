Kutschaty fordert Ampelsystem und Schulgipfel in der Corona-Krise

Wenn eine Regierung aber mit den Coronaschutzmaßnahmen so elementar in die Grundrechte eingreife, handele ein Ministerpräsident " töricht, wenn er die Opposition dabei nicht mit einbezieht" , so Kutschaty. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für strittige Maßnahmen sei viel höher, wenn sie nachvollziehbar das Ergebnis einer Diskussion aller gewählten Abgeordneten sei.

Regierung soll Erklärung abliefern

Die SPD fordere daher eine Regierungserklärung in der nächsten Plenarsitzung am 11. November. Darin solle Laschet "vollumfänglich" darlegen, welchen Plan er weiter in der Pandemie verfolge.

Außerdem wollen die Sozialdemokraten einen " Fünf-Punkte-Plan" von der schwarz-gelben Regierung sehen. Darin soll unter anderem die künftige Teststrategie festgelegt werden. Die SPD fordert weitere Tests in Kitas und Schulen, dazu die flächendeckende Anwendung von Schnelltest.

Ampelsystem und Schulgipfel

Es müsse ein " Ampelsystem " her, so Kutschaty, das nach einem differenzierteren Schlüssel als lediglich die Inzidenzzahlen neue Coronamaßnahmen errechnet.