SPD kritisiert U3-Ausbau an den Kitas

Das Land werde beim Ausbau im kommenden Kita-Jahr einen Negativrekord einstellen, rechnet der SPD-Familienpolitiker Dennis Maelzer vor. Demnach werde es im kommenden Jahr 3.349 neue Plätze an den Kindertagesstätten geben.

Finanzierung sei das Problem

Damit - so die SPD - drohe, dass nur 80 Prozent der Wünsche nach einem Betreuungsplatz an einer Kindertagesstätte erfüllt werden können. Das liege an der Finanzierung des Systems: Die Steigerungen für die Landeszuschüsse pro Kind und Einrichtungen seien unter ein Prozent gefallen.