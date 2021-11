Besonders problematisch - so der familienpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dennis Maelzer - sei in diesem Zusammenhang auch die Gebührensituation. Diese würden sich teilweise deutlich voneinander unterscheiden. So reiche zum Beispiel bei den Kita-Gebühren eine Spanne von null bis 4000 Euro für Familien mit 43.000 Euro Jahreseinkommen.

Beitragsfreiheit für Bildung

Die Lösung für diese Unterschiede könne nur die komplette Beitragsfreiheit sein, so Maelzer. Der Präsident des deutschen Kinderschutzbundes und SPD-Politiker Heinz Hilgers ergänzte, dass besonders dort die Gebühren am höchsten für Familien seien, wo die Kinderarmut am höchsten sei.