NRW-SPD warnt vor Stillstand an den NRW-Schulen

Wenn die größte Oppositionspartei eines Landesparlamentes kurz vor einer Wahl Bilanz der Schulpolitik ziehen will, fällt die nie gut aus. Egal in welchem Bundesland, egal in welcher politischen Farbkombination.

SPD spricht von Kollaps des dualen Systems

Und so ist es wenig überraschend, wenn der schulpolitische SPD-Landtagsabgeordnete Jochen Ott Worte wie "Bankrotterklärung" benutzt. Dabei meint er die Digitalisierung der Schulen, aber auch die zugespitzte Personallage. Überall fehlten Lehrer, an den Berufskollegs sieht es laut SPD dramatisch aus. Dort drohe - so Ott - wegen eines akuten Mangels an Lehrkräften "im Schuljahr 2027/2028 der Kollaps des dualen Systems".