SPD legt Zahlen zur Finanzkrise der Kommunen vor

Die Last der Altschulden

Die Ursachen für die hohen kommunalen Schulden liegen nach Einschätzung von Junkernheinrich nicht in schlechter Haushaltsführung, sondern zu 70 bis 80 Prozent in sozialen und ökonomischen Krisen. Diese hätten zu einer hohen Zahl an Empfängern von Sozialleistungen geführt, die in NRW zu einem Großteil von den Kommunen zu tragen sind. Rechne man die Steuerreform aus dem Jahr 2003 hinzu, sei die Corona-Pandemie mit der Finanzkrise 2008/09 bereits die dritte Krise mit erheblichen Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen in weniger als 30 Jahren.