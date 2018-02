SPD auf Werbetour für und gegen die GroKo

Viel Applaus für Juso-Chef Kühnert

Die Jusos, die seit Wochen gegen eine Koalition mit CDU und CSU mobilisieren, luden Parteimitglieder nach Duisburg. Von den knapp 500 Zuhörern (davon auch etliche Genossen, die nicht mehr im Juso-Alter unter 36 sind) erhielt Jusos-Chef Kevin Kühnert zur Begrüßung viel Applaus.

Video starten, abbrechen mit Escape Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert zur "NoGroKo-Kampagne" | Aktuelle Stunde | 16.02.2018 | UT | Verfügbar bis 23.02.2018 | WDR

Die Mehrheit der Anwesenden war dem Beifall nach zu urteilen gegen eine Große Koalition - bei einer Juso-Veranstaltung aber auch nicht überraschend. Die Diskussion verlief eher ruhig und freundschaftlich, was vielleicht auch am erneuten Umfragetief der Partei lag.

Juso-Chef Kühnert vor der Konferenz in Duisburg

Der Bonner SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Kelber vertrat auf dem Podium die Pro-Groko-Position. Er wolle "das Regieren nicht den Anderen überlassen" , sondern den "Alltag der Menschen verbessern ". Kühnert mahnte dagegen ein grundsätzliches Renten-Konzept an und rügte den Kompromiss zu befristeten Jobs.

"Viele haben eine gefestigte Meinung"

SPD-Versammlung zur GroKo in Bielefeld

Auf dem Podium in einer alten Spinnerei in Bielefeld vertrat die örtliche Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar das Nein-Lager in der Partei. Landeschef Groschek sagte am Rande des Treffens, er glaube nicht mehr an große Verschiebungen durch die Debatten. "Viele haben schon eine gefestigte Meinung" , sagte Groschek dem WDR. "Bei den Diskussionen wird, glaube ich, rauskommen, dass dieser Koalitionsvertrag eine ungeheure Menge an Verbesserungen für sehr viele Menschen beinhaltet."

Enttäuscht von den Verhandlungen zeigte sich in Bielefeld Hans Lindemann. Er ist seit rund 20 Jahren SPD-Ratsherr in Werther, einem Vorort von Bielefeld: "Ich werde das ablehnen." Sein Stichwort sei Generationengerechtigkeit. "Die Rente ist sicher bis 2025. Und dann?"

Für die Groko ist Bernd Link. Er ist Textilkaufmann und Gewerkschafter. Die SPD habe viel erreicht, auch für die Arbeitnehmer.

Befürworter und Gegner auf Stimmentour

Juso-Chef Kühnert tourt derzeit durch die Republik. Auch der Termin in Bielefeld war Teil einer Reihe von SPD-Veranstaltungen. Es folgen bis zum 22. Februar noch Versammlungen in Bochum, Kamen, Köln, Oberhausen und Münster.