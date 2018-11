NRW-Jusos enttäuscht

Die Juso-Landesvorsitzende Jessica Rosenthal zeigte sich enttäuscht: "Die Lage der SPD ist nach den verlorenen Landtagswahlen in Bayern und Hessen dramatisch." Vom Parteivorstand habe man ein Aufbruchssignal erwartet.

Jessica Rosenthal ist Jusos-Chefin in NRW

"Dieses ist sowohl strukturell als auch inhaltlich ausgeblieben. Eine vorzeigte Evaluation der Großen Koalition, verbunden mit einem vorgezogenen Parteitag, wäre ein solches Aufbruchssignal gewesen" , sagte Rosenthal. Man halte an der Forderung nach einem solchen Parteitag fest.

Umfragetief auch in NRW

Im Landesverband NRW gab es von Anfang an besonders starke Vorbehalte gegen eine erneute Große Koalition. Viele Sozialdemokraten sehen sich in dieser Haltung bestätigt und fürchten um die Existenz ihrer Partei. Beim letzten NRW-Trend von Infratest dimap für Westpol kam die SPD Anfang Oktober nur noch auf 21 Prozent - bundesweit liegt die Partei in Umfragen bei 13 bis 14 Prozent.

2019 steht die Europawahl an. 2020 folgen dann die NRW-Kommunalwahlen - dabei müssen die Sozialdemokraten ihr Ergebnis von 31,4 Prozent bei der letzten Wahl 2014 verteidigen.