Lobbyarbeit: NRW-SPD fordert den "gläsernen Abgeordneten"

SPD -Landeschef Thomas Kutschaty sieht spätestens seit der " Masken-Affäre " um die beiden Bundestagsabgeordneten Löbel (CDU) und Nüßlein (CSU) das Vertrauen in Politiker " massiv beeinträchtigt" . Angesichts der " Dreistigkeit " einiger Abgeordneter sei klar geworden, dass freiwillige Selbstkontrolle da nicht ausreiche. Am Dienstag stellte Kutschaty einen Gesetzentwurf vor, den die SPD -Landtagsfraktion nächste Woche im Landtag diskutieren will.

Das Gesetz soll Abgeordneten bezahlte Lobbyarbeit grundsätzlich verbieten. Auch sollen sie keine Spenden mehr annehmen dürfen. Wer Anteile an Optionen oder Gesellschaften hat, soll verpflichtet werden, das offen anzugeben.

Parlamentarier sollen nach dem Willen der SPD künftig den Umfang von Nebentätigkeiten zeitlich genau definieren, um sicherzustellen, dass es sich nicht in Wirklichkeit um eine Haupttätigkeit handelt. Auch sollen solche Einkünfte künftig "auf den Cent genau" angegeben werden.

Forderung nach Bundesratsinitiative

Mehr Transparenz: SPD-Chef Thomas Kutschaty

Darüberhinaus will die SPD die Landesregierung auffordern, sich im Bund mittels einer Bundesratsinitiative für mehr Transparenz stark zu machen. Eine der Forderungen darin soll die nach schärferen Strafen sein. Bezahlte Lobbyarbeit und Bestechlichkeit dürften nicht mehr nur als " Vergehen ", sondern müssten als " Verbrechen " geahndet werden, sagte der Jurist Kutschaty. Damit könnte Gefängnisstrafe drohen.

Für Spenden von mehr als 2.000 Euro soll es eine Veröffentlichungspflicht mit Namen des Spenders geben. Außerdem wiederholt die SPD die bereits häufiger geäußerte Forderung nach einem Lobbyregister, in dem klar nachlesbar sei, " wer wann Einfluss genommen hat" . Ziel müsse der " gläserne Abgeordnete " sein, sagte Kutschaty.

Vielleicht gemeinsamer Entwurf mit den Grünen