NRW-SPD will mehr Maßnahmen gegen Cybersexismus

Die Folgen der Angriffe sind gravierend: Viele Betroffene gaben in einer Umfrage an, die sozialen Medien weniger oder gar nicht mehr zu nutzen. Fast die Hälfte der Betroffenen leidet unter psychischen Folgen, von mangelndem Selbstbewußtsein bis hin zu Problemen in der Sexualität.

SPD will Forschungsprojekt

Um das zu verhindern, fordern die Sozialdemokraten ein NRW-Forschungsprojekt zu den geschlechtsspezifischen Auswirkungen von digitaler Gewalt, Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer, um das Thema in den Schulen verstärkt in den Fokus zu rücken.