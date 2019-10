Die SPD und ihre Schatten-Frauen

Da wunderte es nicht, dass noch gut zwei Wochen vor Ablauf der Bewerbungsfrist den zumeist prominenten Kandidaten ein weiblicher Gegenpart fehlte. Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange hatte ihre Kandidatur nach anfänglicher Entschlossenheit wieder zurückgezogen. Manch andere interessierte SPD-Frau könnte die offizielle Bewerbung gescheut haben allein aus Angst, innerhalb der Partei nicht die nötige Unterstützung zu bekommen - zumal nach der viel kritisierten öffentlichen Demontage der Ex-Chefin Andrea Nahles.

" Männer- und Mackerpartei "

Ein tiefes strukturelles Problem vermutete die ehemalige Kieler SPD-Oberbürgermeisterin und Journalistin Susanne Gaschke kürzlich im Deutschlandfunk: " Es könnte zum Beispiel sein, dass die Arbeiter-, Kumpel-, Männer- und Mackerpartei SPD die Quote einfach nie richtig ernst genommen hat. "