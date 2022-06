Kommentar: Thomas Kutschaty hat zweite Chance verdient

Außer kleineren Hakeleien um den Regional-Proporz an der Fraktions-Spitze verzichteten die Sozialdemokraten auf offen ausgetragene Personal-Debatten und interne Machtkämpfe. Dafür gibt es gute Gründe. Ein wichtiger: So ganz genau wissen die Genossen an Rhein und Ruhr gar nicht, warum sie bei der Wahl so schlecht abgeschnitten haben. Warum ein großer Teil ihrer Kernwählerschaft am sonnigen 15. Mai einfach nicht den Weg ins Wahllokal gefunden hat. Die Ruhe in der Partei ist damit auch Ausdruck von Ratlosigkeit.

Die SPD ist nicht Schalke 04

Wolfgang Otto

Ein weiterer Grund ist: Anders als nach der Wahlniederlage von 2017 gibt es in der NRW-SPD keinen aufgestauten programmatischen und personellen Erneuerungsbedarf. Diese schwere Hausaufgabe hat die Partei erledigt. Ins Programm kam mehr „rot pur“ und in die Führungs-Gremien frisches Personal. Das alles jetzt in Panik über Bord zu werfen, würde vielleicht zu Schalke 04 passen. Aber es wäre – wie der Vergleich zeigt – nicht vernünftig.



Im Wahlkampf hat Thomas Kutschaty außerdem echte Qualitäten bewiesen. Er war extrem fleißig, nie zu schrill und das Wahlprogramm hat er sauber und präzise rübergebracht. Deshalb hat er eine zweite Chance verdient. So wie Anke Rehlinger, die es bekanntlich erst im zweiten Anlauf zur Ministerpräsidentin des Saarlandes gebracht hat.

Gegenwind statt Rückenwind aus Berlin

Es verdichten sich auch die Anzeichen, dass einige Gründe für die Wahlniederlage nicht in NRW, sondern in Berlin zu suchen sind. Die Ampel strahlte einfach nicht zum Zeitpunkt der NRW-Wahl, jedenfalls nicht die rote Lampe. Bundeskanzler Olaf Scholz posierte auf SPD-Plakaten zur Landtagswahl, was aber offenbar keine belebende Wirkung auf die Wähler hatte.