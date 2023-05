SPD-Fraktion im Landtag: Drei Kandidaten für den Vorsitz

Die Kandidaten

Die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Sarah Philipp

Die 40-jährige bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin und Wirtschaftsgeografin Philipp gehört dem Landtag seit 2012 an. Sie war in der Vergangenheit unter anderem für die Wohnungsbau-Politik zuständig. Seit dem Bundestagswahlkampf 1998 engagiert sich die Duisburgerin bei den Sozialdemokraten.

SPD-Fraktionsvize und Bildungsexperte Jochen Ott

Der 49-jährige Lehrer und bisherige Fraktionsvize Ott gilt seit vielen Jahren als ausgewiesener Schulexperte. Seit 2010 ist er Landtagsabgeordneter. 2015 scheiterte er als Kandidat bei der OB-Wahl in seiner Heimatstadt Köln. Ott ist Vorsitzender der SPD-Region Mittelrhein. Bereits in der vergangenen Woche hatte der 47-jährige Remscheider Wolf seine Kandidatur für den Vorsitz angekündigt. Der Jurist gilt als Fachmann für die Innen- und Rechtspolitik. In einem Brief an die Abgeordneten hatte er sich einen Wettbewerb um den Chefposten der Fraktion gewünscht.