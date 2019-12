Unter den Ländern ist der Schuldenabbau umstritten, da vor allem Städte in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Hessen und in Rheinland-Pfalz profitieren würden. Die kommunalen Altschulden in NRW betragen insgesamt 23 Mrd. Euro und sind in den letzten Jahrzehnten aufgetürmt worden. NRW-Ministerin Scharrenbach hatte kürzlich erklärt, sie sehe eine historische Chance, um das Altschulden-Problem zu lösen.