Im Fall Schulze-Föcking habe Biesenbach bis heute nicht glaubhaft machen können, warum er den ermittelnden Oberstaatsanwalt genau in dem Moment anrief, als er zu einem Ortstermin auf dem Hof der Schulze-Föckings war, der damals als Tatort galt.

Justizpanne im Missbrauchsfall rund um Bergisch Gladbach

Zudem war erst am Montag bekannt geworden, dass die Justizpanne um einen Zeitsoldaten aus Wesel, der laut Geständnis mehrfach Kinder aus seiner Familie missbraucht hat, noch schlimmere Folgen hatte als zunächst bekannt. So hat er offenbar noch im August seine dreijährige Nichte missbraucht - obwohl er sich wegen Missbrauchs an zwei anderen Kindern bereits im Juni selbst angezeigt hatte.