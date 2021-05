SPD will KZ-Besuche und Israelreisen für alle Schulen

Nach den Demonstrationen vor jüdischen Gotteshäusern, nicht nur in Gelsenkirchen, sorgt sich Thomas Kutschaty (SPD) um die Sicherheit der jüdischen Gemeinden im Land. Er erkenne aktuell „nicht rechten, sondern überwiegend islamistischen Antisemitismus“ .

Weiter sagte Kutschaty: „Wer in Deutschland lebt, zu dem gehört auch die deutsche Geschichte.“ Es sei unerträglich, dass der Begriff „Jude“ auf Schulhöfen wieder ein Schimpfwort sei, der Begriff „vergasen“ vielen Jugendlichen leicht über die Lippen gehe.

KZ-Gedenkstätten oder Yad Vashem obligatorisch für alle

Das Yad Vashem Holocaust Memorial Museum in Jerusalem

Deswegen fordert der Sozialdemokrat, dass jeder Schüler, jede Schülerin einmal in der Schullaufbahn obligatorisch entweder die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel oder ein ehemaliges Konzentrationslager besucht. Das sei zwar teuer, zahle sich aber schnell aus, so Kutschaty.

Neuer Straftatbestand gegen Hass-Mails

Außerdem will die NRW-SPD das Problem der Hass-Mails in den Griff bekommen. Kutschaty sagte, Jüdinnen und Juden bekämen viele Drohanrufe, E-Mails und Briefe, in denen es nur um Einschüchterung, Angst und Terror gehe. „Leider ist das oftmals nicht strafbar“ , bedauert Kutschaty. Denn: Volksverhetzung sei nur strafbar, wenn die Tat öffentlich begangen wird.