Das knappe Votum der SPD in Bonn für Koalitionsverhandlungen scheint viele Menschen zu animieren, in die SPD einzutreten. Seit Sonntag (21.01.2018) sind bundesweit 1.900 und in NRW allein per Mail 520 Mitglieds-Anträge bei der Partei angekommen. Das sagte am Dienstag (23.01.2018) ein Sprecher der NRW-SPD.