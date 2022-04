"Schlammschlacht" zwischen SPD und CDU geht weiter

Neben allgemeinen geht es auch um persönliche Fragen. So will Löttgen wissen, ob Kutschaty mit dem russischen Impfstoff "Sputnik V" geimpft sei, weil sich Kutschaty zum Zeitpunkt knapper Corona-Impfstoffe für eine Anschaffung des russischen Mittels ausgesprochen hatte - ähnlich wie der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Auch fragt Löttgen danach, ob " die SPD Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren (seit 2010) Spenden von Gazprom oder von Personen die mit Gazprom verbunden sind, erhalten ", habe.

SPD spricht von Schlammschlacht - und keilt zurück

Bodo Löttgen (CDU)

Bei den Sozialdemokraten spricht man von einer "Schlammschlacht", welche die CDU mit dem Brief weiter anzetteln wolle. Auf der Homepage der Landtagsfraktion ist am Sonntag eine lange Antwort veröffentlicht worden. In ihre verweist Thomas Kutschaty darauf, dass es aus seiner Sicht vor allem die CDU in NRW sei, die enge Kontakte nach Russland gehabt habe.