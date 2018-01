Martin Schulz auf Werbetour

Dass Landeschef Michael Groschek, anfangs erklärter Gegner von Koalitionsverhandlungen, nun doch für eine GroKo wirbt, macht es für die NRW-Genossen nicht einfacher. Grund für Bundesparteichef Martin Schulz, in dieser Woche die Basis abzuklappern, um für Koalitionsverhandlungen zu werben – zunächst in Dortmund, dann in Düsseldorf.

Ex-Juso-Chef Veith Lemmen

Dennoch scheint völlig offen, wie die NRW -Delegierten am Sonntag stimmen werden. Veith Lemmen, ehemaliger NRW -Vorsitzender der Jusos und jetzt Mitglied im Landesvorstand der NRW- SPD , bringt auf den Punkt, was viele in seiner Partei denken: " Die SPD muss grundsätzlich mitregieren wollen ."

Fehlende Antworten auf SPD-Anliegen