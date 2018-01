"Nein" zu einer Neuauflage der Großen Koalition sagt Nadja Lüders, SPD-Vorsitzende in Dortmund. In den Sondierungspapieren fehle ihr " die sozialdemokratische Handschrift bei Themen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland" stehen. Neuwahlen fürchte sie nicht, zumal mit einer GroKo die AfD stärkste Oppositionspartei wäre.