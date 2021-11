SPD sieht Digitalstrategie in NRW gescheitert

" Wir teilen viele Ziele der Landesregierung ", sagt Christina Kampmann. Aber das war es dann auch an Zustimmung der SPD-Abgeordneten zu dem, was die Landesregierung bei der Digitalisierung in dieser Legislatur geleistet habe.

SPD stellt Anragen zu Zielen

Mittels diverser kleiner Anfragen im Parlament hat die größte Oppositionspartei die Regierung nach ihrem Erreichten gefragt. 44 Ziele hatten CDU und FDP nämlich im Zuge ihrer Digitalstrategie einst definiert.