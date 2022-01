Nur scheinbar legal: Corona-Demos als "Spaziergänge" getarnt

Fallen die " Spaziergänge " unter das Versammlungsgesetz?

Unangemeldete Corona-Proteste in Bielefeld

Nach gesetzlicher Definition handelt es sich dann um eine Versammlung, wenn mehr als drei Menschen zusammenkommen, die eine kollektive Meinung kund tun. Eindeutig ist das der Fall, wenn die Teilnehmer dabei Plakate und Transparente tragen, die eine gemeinsame Haltung darstellen.

Das selbe Ziel haben Demonstrationen, und genau das trifft auch auf die sogenannten " Spaziergänge " zu. " Auch wenn der harmlose Begriff 'Spaziergang' verwendet wird, handelt es sich klipp und klar um eine Versammlung" , sagt Markus Thiel, Professor an der Polizei-Hochschule Münster, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Auch der Ex-Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, sieht das so: " Nach meiner Einschätzung sind das alles Demonstrationen, weil die ja in Telegram-Gruppen unter einer großen Überschrift organisiert werden."

Können "Spaziergänge" in diesem Sinne verboten werden?

Ja - zumindest dann, wenn die Teilnehmer, wie es derzeit geschieht, sich den gesetzlichen Auflagen für Versammlung entziehen. So gilt in NRW wie auch bundesweit, dass eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel mindestens 48 Stunden vorher angemeldet werden muss. Die Behörden müssen die Möglichkeit bekommen, beispielsweise den Verkehr entsprechend zu regeln oder die Teilnehmerzahl aus Sicherheitsgründen zu beschränken.

Zudem müssen die Veranstalter den Behörden vorab Auskunft über Art, Umfang und vorgesehenen Ablauf geben und eine Leitungsperson nennen. Das alles ist zuletzt nicht geschehen. Mit ihrer unangemeldeten Versammlung schränken sie zudem die Grundrechte Unbeteiligter ein - laut Gesetz ebenfalls ein Grund, sie verbieten oder einschränken zu können.