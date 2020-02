Teure Verspätung: Ministerien arbeiten noch mit Windows 7

Weil tausende Computer in den Ministerien der Landesregierung noch nicht auf das aktuelle "Windows 10" umgestellt worden sind, entstehen dem Landeshaushalt hohe Kosten. 1,27 Millionen Euro gibt das Land für den zusätzlichen Software-Support aus, der durch die verspätete Umstellung nötig wird. Das räumt die Landesregierung in einer Vorlage für den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ein. Der Ausschuss tagt am Donnerstag (06.02.2020).

Mehr als zehn Jahre altes Betriebssystem

Für das alte Windows 7 gibt es seit dem 14. Januar keine planmäßigen Updates mehr. Auch Privatpersonen wurde deshalb spätestens zum Jahreswechsel geraten, auf die aktuellste Version "Windows 10" umzusteigen.

"Windows 7" gilt als beliebtes und zuverlässiges Betriebssystem, ist aber bereits über zehn Jahre alt. Deshalb hatte Hersteller Microsoft schon vor Jahren angekündigt, Anfang 2020 die planmäßige Unterstützung dafür einzustellen - und somit auch die wichtigen Sicherheitsupdates. Ohne Aktualisierungen am Betriebssystem werden Computer von Tag zu Tag unsicherer, weil Sicherheitslücken nicht mehr geschlossen werden.