In NRW drohen höhere Mieten wegen weniger Sozialwohnungen

Stand: 05.02.2025, 10:55 Uhr

Für Menschen in NRW könnte es einer Analyse zufolge in den nächsten Jahren deutlich schwerer werden, eine Sozialwohnung zu finden. Laut der Studie könnte dies gerade in Großstädten zu höheren Mieten führen.