Weniger neue Sozialwohnungen in NRW

Eigentlich will die Landesregierung mehr sozialen Wohnraum in NRW schaffen - die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt ist hinlänglich bekannt. Doch in der Praxis gibt es weiterhin große Probleme. Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) verliert deshalb allmählich die Geduld. Sie greift die Kommunen an.

Zahl der neuen Sozialwohnungen sinkt erneut

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach

Zunächst die Ausgangslage: Zwar stellt das Land jährlich 1,1 Milliarden Euro für die öffentliche Wohnraumförderung zur Verfügung. Die Resultate sind aber nicht optimal. So wurden im vergangenen Jahr 5.463 neue Sozialwohnungen bewilligt, wie Scharrenbach am Donnerstag (06.02.2020) mitteilte.

Im Vergleich zu 2018 waren das 11,3 Prozent weniger. Und auch den Jahren davor sanken bereits die Zahlen: 2016 hatte es noch 7.872 neue Wohnungen gegeben, die öffentlich gefördert und dadurch billiger zu Vermieten waren.

Fördergelder bleiben liegen

An zu wenig Geld mangelt es aber nicht - im Gegenteil. Die von der Landesregierung bereitgestellte Fördersumme wird gar nicht komplett genutzt. Laut Scharrenbach blieben von den 1,1 Milliarden Euro rund 15 Prozent liegen. Und an der Stelle übt die Ministerin Kritik an den Kommunen. Denn in mehr als einem Viertel von ihnen seien keine Fördermittel bewilligt worden - obwohl der Wohnungsmarkt dort zum Teil angespannt sei.