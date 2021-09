NRW-Gleichstellungsministerin gegen Sexkaufverbot

Es gebe durchaus Frauen, die freiwillig die sexuelle Dienstleistung anböten. Deutlich zu trennen davon seien Zwangsprostitution und damit verbundener illegaler Menschenhandel, sagte die Ministerin.

Neue Unterstützungsangebote

In NRW gebe es zwei neue Unterstützungsangebote für Prostituierte: zum einen ein mehrsprachiges Informationsportal für Sexarbeiterinnen, das unter anderem auch einen Beratungsstellenfinder anbietet, und zum anderen eine Landeskoordinierungsstelle für Menschen in der Prostitution - ein Modellprojekt, finanziert vom Land, getragen vom Sozialdienst katholischer Frauen Dortmund und der Aidshilfe NRW. Insgesamt 750.000 Euro fließen in das Modellprojekt.

Pandemie verdrängte Prostituierte vom Hell- ins Dunkelfeld

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, was passiere, wenn sexuelle Dienstleistungen verboten seien, so Scharrenbach. Prostituierte würden zusätzlichen Gefahren ausgesetzt, weil sie in die Illegalität gedrängt würden. Um rund ein Drittel sank die Zahl der angemeldeten Prostituierten in NRW im vergangenen Jahr, weil Sexarbeit wegen Corona weitgehen verboten war, von über 9.000 auf 6.300.

Video starten, abbrechen mit Escape Sexkaufverbot: Schützt so ein Gesetz Frauen?. Frau tv. . 07:51 Min. . Verfügbar bis 25.02.2022. WDR. Von Uschi Müller.

Stand: 01.09.2021, 12:22