"In den 2000er-Jahren prägten in vielen Wohnungsteilmärkten demografischer Wandel, Wohnungsleerstände und schrumpfende Städte das Bild, in Konsequenz dazu sank die Bedeutung von Wohnraum insgesamt ab" , erklärt der VdW Rheinland Westfalen, der größte Regionalverband der sozial orientierten Wohnungswirtschaft in Deutschland. "Erst seit Mitte der 2010er-Jahre, insbesondere ab 2015, zeigen sich infolge von Zuwanderung oder Urbanisierung wieder zunehmend angespannte Wohnungsmärkte, vor allem in den Ballungsräumen."

Die Gründe für zu wenig Sozialwohnungen sind vielfältig: Da sind einerseits hohe Baukosten und Zinsen. Andererseits führen knappe, immer teurere Grundstücke und hohe Auflagen zu geringen Renditeerwartungen. Die NRW-Landesregierung spricht zwar von einen anhaltenden "Förderboom" . Die NRW-Bank räumt aber ein, dass Investoren zunehmend vorsichtig kalkulieren.

In Bayern ist zwar der hohe Zuschussanteil für Investoren attraktiver als die reine Kreditförderung in NRW. Doch die langen Bindungsfristen von bis zu 55 Jahren schrecken in Bayern private Bauträger ab.