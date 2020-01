Nach WDR -Informationen soll die Zahl der neu gebauten Sozialwohnungen im Jahr 2019 um rund 10 Prozent zurückgegangen sein. Das NRW-Bauministerium will die genauen Zahlen erst Anfang Februar veröffentlichen.

Diverse Kommunen liefern für den Rückgang Erklärungen: So herrsche in vielen Genehmigungsbehörden Personalmangel, außerdem sei der Verwaltungsaufwand für die Landesförderung hoch. Mehrere Städte führen fehlendes Bauland sowie niedrige Zinsen als Begründung an.

Fehlendes Bauland bremst sozialen Mietwohnungsbau

Für Investoren seien die Förderkonditionen des Landes attraktiv genug, erklärten einige Kreise. Manche Investoren hätten zudem "Bedenken bezüglich der Zielgruppe, für welche die geförderten Wohnungen bereitgestellt werden" , schreibt etwa der Kreis Siegen-Wittgenstein. Dort wurden 2019 nur sechs Prozent der Fördermittel abgerufen.

Programm läuft noch bis 2022

Die Landesregierung stellte im Jahr 2019 rund 730 Millionen Euro allein in für den Bau von sozialen Mietwohnungen zur Verfügung - abgesichert ist das Programm bis 2022. Kreise und Städte könnten also auch in den kommenden Jahren Gelder abrufen, die sie bisher nicht verwendet haben. Das Bauministerium betonte gegenüber dem WDR , dass NRW bei der Förderung zu den "aktivsten und erfolgreichsten Bundesländern" gehöre.

Abrufquoten teilweise über 100 Prozent

Einige Kreise und kreisfreie Städte haben dagegen schon 2019 deutlich mehr verbaut als vorgesehen. So haben etwa der Kreis Kleve, sowie die Städte Bielefeld und Hamm rund dreimal so viele Fördermittel verwendet wie geplant.