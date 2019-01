Die Wende in der Förderpolitik

Dazu kamen falsche Prognosen über den künftigen Bedarf. Erst vor drei Jahren leitete die damalige rot-grüne Landesregierung die Wende ein. Sie verbesserte die Förder-Konditionen.

Seit 2016 entstehen in NRW nun wieder 8.000 bis 10.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr. Auch die neue schwarz-gelbe Landesregierung drückt weiter aufs Tempo.

Der Bund buttert dazu

Ina Scharrenbach

Im NRW-Landtag sagte Landesbauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) selbstbewusst, die Landesregierung schaffe "das Klima für Neubau, das wir brauchen für mehr bezahlbaren Wohnraum in diesem Land."



Dank einer kräftigen Finanzspritze von der GroKo in Berlin kann die Landesregierung in Düsseldorf jedes Jahr zusätzliche gut 200 Millionen Euro in die Förderung des sozialen Mitwohnungsbaus stecken. Insgesamt fließen damit 700 Millionen Euro allein in diesen Wohnungsbaubereich – abgesichert bis 2022.

Mieterbund fordert Verdopplung

Ob das reichen wird? Mieterbund-Vorstand Witzke ist skeptisch. Er fordert eine Verdopplung. Sein Argument: Jedes Jahr wachsen in NRW gut 10.000 Sozialwohnungen aus der Mietpreis-Bindung heraus.

Wenn gleichzeitig - wie derzeit - nur rund 10.000 neue Sozialwohnungen dazu kommen, dann bleibt der Bestand nur stabil, wo er doch eigentlich zunehmen müsste.