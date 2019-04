In der kommenden Woche will die SPD im Düsseldorfer Landtag unter anderem fordern, die soziale Wohnraumförderung neu auszurichten. So sollte es künftig einfacher möglich sein, zum Beispiel Hochhäuser mit bis zu zehn Stockwerken in NRW zu errichten - "allerdings, ohne die Fehler der 70er-Jahre zu wiederholen" , betonte Ott. Wichtig sei hier eine Durchmischung, also ein Mix aus Sozialwohnungen und frei finanziertem Wohnraum.

Bauministerin will Maßnahmen überprüfen