Hat die Landesregierung bei der Flutkatastrophe schnell genug gehandelt?

Hätte die Flutkatastrophe Mitte Juli mit 47 Toten allein in NRW und Tausenden Geschädigten zumindest abgemildert werden können? Wo sind die Stellschrauben, um auf künftige Ereignisse dieser Art besser vorbereitet zu sein? Das sind die zentralen Fragen, mit denen sich am Montag der Umweltausschuss des NRW-Landtags befasste. Auf Antrag der SPD kam er in der Sommerpause zu einer Sondersitzung zusammen.