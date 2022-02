Vor Bund-Länder-Treffen: Streit um den Öffnungsplan für NRW

Lockern, aber nicht zu viel. Öffnen, aber nicht zu schnell. Es war ein inhaltlicher Spagat, den Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags vollführte. Am Tag vor der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz.

Wüst legt Öffnungsplan für NRW vor