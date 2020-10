Sondersitzung im Landtag: Koalitionsstreit um Laschets Alleingang

Nicht nur die Oppositionsfraktionen SPD , Grüne und AfD beklagen sich darüber, dass die Landesregierung die weitreichenden Beschlüsse zur Coronapolitik im Alleingang treffe. Auch die FDP - obwohl selber Teil der Regierungskoalition - äußert massiven Unmut an ihrem Partner CDU , auch am Vorgehen von Ministerpräsidenten Armin Laschet.

Auf der von der Opposition eingeforderten Sondersitzung am Freitagmorgen sah sich Laschet zunächst genötigt, eine Erklärung zu den jüngsten Entscheidungen abzuliefern, die er per Videokonferenz mit den 15 anderen Länderchefs und der Bundeskanzlerin getroffen hatte. Wie schon zuvor sprach er von einem "Monat der Entschleunigung" , der nun die große Chance biete, "die exponentielle Welle" der rasant steigenden Infektionszahlen zu brechen. Mit der Aussicht, so Laschet, an Weihnachten "dieses schreckliche Jahr etwas entspannter zu beenden".