Flutkatastrophe: Allein in NRW Schäden von mindestens 13 Milliarden Euro

Wiederaufbau im Fokus der Reden

CDU, SPD, FDP, Grüne und AfD waren sich einig in ihrem Dank an alle Helfenden und in ihrem Mitgefühl mit den Opfern. "Wir sind Ihnen in der Trauer verbunden" - diese Zusage gab der Präsident des NRW-Landtags, André Kuper (CDU), am Montag den Opfern der Flutkatastrophe. In einer Gedenkminute gedachten die Abgeordneten der Opfer. Kuper und alle anderen Rednerinnen und Rednern dankten den Hilfskräften, den haupt- und ehrenamtlichen.

Sowohl in der Unterrichtung des Landtags durch den Ministerpräsidenten als auch in den Reden der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen stand der unmittelbare Wiederaufbau im Zentrum der Aufmerksamkeit. So legte der CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen einen " Zehn-Punkte-Plan " vor, der im Kern in verschiedenen Punkten eine Beschleunigung von behördlichen Genehmigungen und schnelle finanzielle Hilfe für die Betroffenen vorsieht.

Kritik am Krisenmanagement

Die Opposition legte einen weiteren Schwerpunkt auf das unmittelbare Krisenmanagement durch die Landesregierung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty wiederholte seinen Vorwurf, dass bis heute nicht der Krisenstab der Landesregierung einberufen worden sei.