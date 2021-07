Wo war der Innenminister, als die Flut kam?

Erschüttert: Reul vor den Trümmern der Flut in Erftstadt

Immer wieder bekam der Innenminister von Abgeordneten verschiedener Parteien auch die Frage gestellt, warum er den Oberbürgermeistern und Landräten nicht selber Anweisungen gegeben habe, als klar wurde, dass die Warnmeldungen in den einzelnen Kommunen nicht ernst genug verstanden wurden und dabei kostbare Zeit verstrich.

Abgeordneter unter den Flut-Betroffenen

So schilderte der FDP-Abgeordnete Werner Pfeil, wie er persönlich die kritischen Stunden in seiner Anwaltskanzlei in der Innenstadt von Stolberg bei Aachen erlebte. Am Mittwochnachmittag um 15 Uhr habe die Polizei per Lautsprecher davor gewarnt, dass durch den Regen in Stolberg Keller volllaufen könnten. Eine Stunde später habe das Wasser in seiner Kanzlei 1,80 Meter hoch gestanden, wenig später sei alles komplett zerstört gewesen, Mobiliar und Akten vernichtet oder vom Wasser mitgerissen.