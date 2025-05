Solinger Terror-Anschlag: Nancy Faeser als Zeugin in Düsseldorf

Denn nach den EU -Asylregeln hätte Issa Al H. eigentlich schon 2023 nach Bulgarien abgeschoben werden sollen. Als er aus der Flüchtlingsunterkunft abgeholt werden sollte, war er aber nicht aufzufinden.

Faeser und BAMF -Mitarbeiter im Ausschuss

Der Ausschuss soll mögliche Versäumnisse und Fehler der Landesregierung untersuchen, aber auch strukturelle Defizite bei Abschiebungen und Rückführungen in andere EU -Länder unter die Lupe nehmen. Am Freitag wird die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) in Düsseldorf erwartet. Sie soll als Zeugin vor dem Ausschuss aussagen.

Neben Nancy Faeser sollen auch zwei Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ( BAMF ) befragt werden.

Prozessbeginn Ende Mai

Der Prozess um den Terror-Anschlag startet am 27.Mai vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Dem Angeklagten wird dabei dreifacher Mord und zehnfacher versuchter Mord vorgeworfen. Er soll der Terrorgruppe Islamischer Staat ( IS ) die Treue geschworen haben und damit ihr Mitglied geworden sein.

Der Angeklagte habe sich zu den Tatvorwürfen bislang nicht geäußert, sagte eine Gerichtssprecherin. Er sei von einem Sachverständigen psychiatrisch begutachtet und für schuldfähig befunden worden.