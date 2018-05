Familie Genç, Ministerpräsident Laschet, Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Minister Çavuşoğlu gedenken in Düsseldorf des Brandanschlags von Solingen. Mevlüde Genç sagte an die Gäste gewandt: "Ich spreche wie eine Familienältere zu Ihnen" und rief wie schon in den Jahren zuvor, zur Versöhnung auf: "Lasst uns nach vorne schauen ", so ihr Appell. Dem Hass müsse Einhalt geboten werden.

Laschet und Merkel loben Mevlüde Genç

Zuvor nannte NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) den Anschlag das "schrecklichste Ereignis in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen " sei. An Mevlüde Genç gewandt sagte er: "Sie sind uns ein Vorbild!" Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel lobte sie "ein Vorbild an Humanität ".