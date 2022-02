NRW-Ministerium rügt Diskriminierung in Philosophie-Schulbuch

Ein Sturm der Entrüstung ist über das " Gymnasium Siegburg Alleestraße " hinweggefegt. Auslöser war eine Philosophiestunde in der Oberstufe mit folgender Aufgabe aus dem Buch " Zugänge zur Philosophie ": "Ein türkischer Familienvater in Deutschland verheiratet seine Tochter ohne deren Einverständnis mit dem Sohn seines Bruders, um diesem eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland und damit eine Existenz zu sichern. Besprich die Situation mit deiner/m Tischnachbarin/Tischnachbarn. Welche Konflikte seht ihr darin?"

Türkischstämmige Eltern sehen darin eine klischeehafte Darstellung. Sie seien fassungslos, dass die Aufgabe so gestellt worden sei, schrieb die Föderation Türkischer Elternvereine in NRW in einem offenen Brief an Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ). Eine solche Art von Unterricht trage dazu bei, dass Klischees in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler verfestigt würden. Ali Sak von der Föderation sagte am Montag dem WDR : "Egal in welchem Zusammenhang diese Aufgabe gestellt wird, sie ist prekär. Die Klischees, die Vorurteile gehen in einem anderen Zusammenhang nicht weg."

Schule entschuldigt sich