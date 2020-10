"Sicher im Alter": Briefumschläge gegen Trickbetrüger

In Gütersloh versuchen sie's mit Papier. Dort sind bei einigen Bankfilialen die Umschläge, in denen Kunden ihr abgehobenes Bargeld erhalten, mit sechs einfachen Fragen bedruckt: "Haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen worden sind?" steht dort. Oder: "Sollen Sie das Geld noch heute übergeben?" Am Ende folgt die Aufforderung: "Wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit 'Ja' beantworten haben, wählen Sie sofort die 110!"

"Enkeltrick" funktioniert immer noch