Polizei setzt Seismografen gegen Automatensprenger ein

In seinem Keller hat der Wissenschaftler ein kleines Erdbeben-Messgerät installiert. Es ist Teil eines weltweiten Netzwerks, dessen Messdaten jeder im Internet einsehen kann. Bonn liegt in der Rheinischen Bucht, in der es immer wieder kleine Erschütterungen gibt, die man meist gar nicht bemerkt. Das kann aber Krummels Seismograf - der sogar merkt, wenn sich jemand im Haus bewegt.

Und so konnte der Wissenschaftler nach der nächtlichen Automatensprengung "einiges erkennen" , wie er sagt: "Zum einen konnte man natürlich den genauen Zeitpunkt der Explosion festlegen. Man konnte sehen, dass es tatsächlich zwei waren, die einen Abstand von 20 Sekunden hatten - und dass die erste Explosion wesentlich stärker war als die zweite Explosion."

Krummel tauschte sich mit Kollegen aus, gemeinsam begannen sie die Arbeit an einem Aufsatz für ein wissenschaftliches Fachjournal. Noch währenddessen flog in der Nähe eines anderen beteiligten Wissenschaftlers ein weiterer Automat in die Luft. Nun gab es schon Daten aus zwei Seismografen. Die Physiker konnten berechnen, welche Kraft die Explosionen hatten.

Landeskriminalamt zeigte Interesse

Nach Abschluss ihrer Auswertungen nahmen die Wissenschaftler Kontakt zum Landeskriminalamt ( LKA ) auf - und stießen dort auf offene Ohren. Inzwischen hat die Polizei sich selbst solche Erdbeben-Messgeräte gekauft, wie sie bei Krummel und seinen Kollegen im Keller stehen. Der Gedanke: Vielleicht könnte man so noch schneller am Tatort sein - um die Verbrecher zu schnappen.

Innenminister Herbert Reul ( CDU ) warnt allerdings gegenüber dem WDR vor zu früher Euphorie: "Jetzt sind wir in einer Anfangs-Testphase und versuchen herauszukriegen, ob das wirklich so funktioniert. Im bestimmten begrenzten Gebiet machen wir das im Moment, weil wir dann früher erfahren, wo die Sprengung ist." Wenn es gut läuft, könnten die Beamten schneller reagieren und etwa entscheiden, ob sie mit Autos oder Hubschraubern die Verfolgung aufnehmen.

Sprenger seltener erfolgreich

Geophysiker Heinrich Krummel ist stolz, dass die Arbeit mit seinen Kollegen "so eine große Dynamik bekommen hat. Das ist natürlich für uns als Wissenschaftler immer wieder eine Bestärkung, weil manchmal eben Dinge herauskommen, die man ursprünglich gar nicht beabsichtigt hat."

In diesem Jahr wurden fast 150 Geldautomaten attackiert, weniger als im vergangenen Jahr. Und - so Innenminister Herbert Reul - die Täter beißen sich immer öfter die Zähne an den Geräten aus: "Wir haben von Quartal zu Quartal dieses Jahres von 29 Prozent über 47 Prozent auf 54 Prozent erfolglose Sprengungen. Das heißt, wir haben immer noch viele Sprengungen, aber die Sprengungen sind zu einem großen Teil nicht mehr erfolgreich. Das ist die Meldung." So wird des einen Erfolglosigkeit des anderen Erfolg.

