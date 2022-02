60 Jahre Anwerbeabkommen: Wüst dankt Zuwanderern

Hendrik Wüst würdigt Eingewanderte

" Ich bin jemand, der sich das Beste aus beiden Welten rauspickt ", sagt Esref Ülkü lachend im Gespräch mit dem WDR . Er gehört zur dritten Generation seiner Familie, die von der Türkei nach Deutschland kam. Sein Großvater ging ebenso zurück in die Türkei wie seine Eltern. Aber er werde in Deutschland bleiben, sagt Ülkü. Die Türkei sei aber eine weitere Heimat für ihn.

Grundlage der Migration der Familie Ülkü war das deutsch-türkische Anwerbeabkommen, das am 30. Oktober 1961 abgeschlossen worden war. Migration und Integration gehört zur Geschichte unseres Landes", sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) am Freitag im " Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalens " in Düsseldorf. Eine Feier würdigte das Abkommen und die Leistungen derer, die sich auf das Wagnis Arbeitsmigration eingelassen hatten. Auch Integrationsminister Joachim Stamp ( FDP ), Integrationsstaatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert, der Rapper Eko Fresh sowie Eingewanderte der ersten Stunde nahmen daran teil.

Das Aufstiegsversprechen für die Zugewanderten

"Gastarbeiter" der ersten Stunde

Wüst dankte den Migrantinnen und Migranten der ersten Stunde, ohne sie sei das Wirtschaftswunder nicht möglich gewesen. Heute hätten wir alle Chancen, so Wüst, das Aufstiegsversprechen von damals zu erneuern. " Der Weg dahin führt über gute Bildung ."

Einen Weg, den auch Esref Ülkü ging. Sein Opa arbeitete im Straßenbahnbau, sein Vater war Lehrer und sagte ihm immer, es sei wichtig, "Tinte zu lecken und viele Bücher zu lesen". Er selbst ist heute Geschäftsführer einer großen Werbeagentur.

Und der Ministerpräsident erinnert an einen prominenten Kölner, an den Biontech-Gründer und Corona-Impfstoff-Entwickler Uğur Şahin, dessen Vater bei Ford in Köln gearbeitet hatte.